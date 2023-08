- Liften er fanget et sted, hvor det er stort set umuligt at hjælpe uden en helikopter, siger Zulfiqar Khan fra en pakistansk redningstjeneste.

Liften hænger i et område, der er omgivet af store bjerge. Lifte i området bruges ofte til at forbinde afsidesliggende landsbyer.

Pakistans fungerende premierminister, Anwaar-ul-Haq Kakar, har på det sociale medie X - det tidligere Twitter - udtrykt sin bekymring.

- Jeg har også bedt myndighederne om at udføre sikkerhedsinspektioner af alle private lifte og sørge for, at de er sikre at bruge, skriver han.