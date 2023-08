Ejendomsmogul uden politisk erfaring er Thailands nye leder

Valget af Srettha som ny leder falder sammen med en anden stor begivenhed i Thailand. Landets tidligere premierminister Thaksin Shinawatra er tirsdag således vendt tilbage efter 17 år i eksil.

74-årige Shinawatra flygtede i 2008 for at undgå en fængselsdom for magtmisbrug, to år efter han var blevet afsat i et militærkup.

Få timer efter at han tirsdag vendte tilbage til Thailand, udsendte landets højesteret en udtalelse, hvor det lød, at han skal afsone otte års fængsel.

Fængselsstraffen er for tre domme, der er blevet givet til den tidligere premierminister in absentia - altså, hvor han ikke har været til stede.

Han er dømt for magtmisbrug og embedsmisbrug, for på ulovlig vis at beordre en statsejet bank til at udskrive et udenlandsk lån samt for på ulovlig vis at besidde aktier på vegne af forvaltere.