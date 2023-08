Thailands ekspremierminister er vendt hjem fra eksil til fængselsdom

Fængselsstraffen er for tre domme, der er blevet givet til den tidligere premierminister in absentia.

Han er dømt for magtmisbrug og embedsmisbrug, for på ulovlig vis at beordre en statsejet bank til at udskrive et udenlandsk lån samt for på ulovlig vis at besidde aktier på vegne af forvaltere.

Thaksin Shinawatra har hele tiden afvist anklagerne og siger, at de er iscenesat for at holde ham fra magten.

Samme dag, som den tidligere premierminister er vendt hjem til en fængselsstraf, har partiet Pheu Thai stemt for at nominere forretningsmogulen Srettha Thavisin som landets nye premierminister.