Japan begynder at udlede vand fra Fukushima-værket på torsdag

Planen blev godkendt for to år siden af den japanske regering. Den er afgørende for at få afviklet kraftværket, der drives af Tokyo Electric Power Company (Tepco).

- Jeg har bedt Tepco om hurtigt at forbedre vandudledningen i overensstemmelse med planen fra Den Nukleare Reguleringsmyndighed og forventer, at vandudledningen starter 24. august afhængigt af vejrforholdene, siger Japans premierminister, Fumio Kishida, tirsdag morgen lokal tid.

Japan har set, at udledningen af vandet er sikker. Det Internationale Atomagentur (IAEA) har givet grønt lys til planen i juni. IAEA siger, at planen er i overensstemmelse med internationale standarder, og at den påvirkning, den vil have på indbyggere og miljøet er ”ubetydelig”.