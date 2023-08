Lille fly styrtede ned på gade i Malaysia - ti meldes dræbt

- Ikke lang tid derefter hørte jeg et stort brag.

- Jeg skyndte mig hen til stedet og så vragene fra flyet. Jeg så også et menneskelig, der brændte. Jeg kunne ikke gøre noget, siger han.

Andre vidner siger, at de så det lille fly gå i brand, da det ramte jorden i et område, hvor der er et miks af boliger og fabrikker.