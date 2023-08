Ti togvogne ryger af sporet i dødelig pakistansk ulykke

- Mindst 22 personer har mistet livet i ulykken, siger Younis Chandio, der er leder i politiet, til lokale medier ifølge dpa.

Han tilføjer, at en redningsaktion stadig er i gang for at få folk ud af en af de afsporede vogne. I alt er ti vogne blevet afsporet, lyder det.

Over 50 personer er kommet til skade i ulykken.

- Det er en ganske stor ulykke, siger jernbaneminister Khawaja Saad Rafique søndag til pressen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Der kan være to årsager: Den første er en mekanisk fejl, og den anden er, at fejlen er fremprovokeret - at det er sabotage. Det kommer vi til at efterforske, lyder det fra jernbaneministeren.