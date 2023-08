Mindst 30 dræbt i pakistansk togulykke

Han siger, at der mindst var 1000 passagerer med toget, som var på vej fra Karachi til Abbottabad.

Mindst otte togvogne kørte af sporet, og en del passagerer blev fanget inde i ødelagte togvogne

- Det er en stor ulykke, siger Rafique.

Toget kørte i normal hastighed, og det er uklart, hvad der forårsagede afsporingen.

- Der kan være to årsager: Den første er en mekanisk fejl, og den anden er, at fejlen er blevet fremprovokeret - at det er sabotage. Det kommer vi til at efterforske, lyder det fra jernbaneministeren.