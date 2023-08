Kina deltager i stort diplomatisk forum om Ukraine

- Kina er villig til at arbejde sammen med det internationale samfund om fortsat at spille en konstruktiv rolle for fremmelse af en politisk løsning på krisen i Ukraine, siger Wang Wenbin, som er talsperson for det kinesiske udenrigsministerium.

Ukraine og vestlige diplomater håber, at der i Jeddah vil blive opnået enighed om visse nøgleprincipper for en fremtidig fredsløsning, som vil bringe Ruslands krig i Ukraine til en afslutning. Moskva deltager ikke i mødet i Saudi-Arabien.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, sagde onsdag, at han håber initiativet vil føre til et ”fredstopmøde” i efteråret med deltagelse af lande fra hele verden, som støtter principper for en fredsløsning baseret på den ukrainske leders fredsplan, som er baseret på 10 grundlæggende principper.