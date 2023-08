Kina vil begrænse børns brug af mobiler til to timer om dagen

Der skal også indføres tidsbegrænsninger, foreslår CAC.

Unge mellem 16 og 18 år skal have adgang to timer om dagen. 8-16-årige får en time, mens børn under 8 år kun får 8 minutter.

Forældrene skal dog have mulighed for at fravælge tidsgrænserne for deres børn, bemærker myndigheden.

I teknologibranchen bliver nyheden langtfra taget godt imod.

Det påvirkede aktiekurserne negativt, da CAC offentliggjorde et udkast til retningslinjerne onsdag.

Advokat Xia Hailong fra advokatfirmaet Shanghai Shenlun forudser, at reglerne potentielt kan blive en hovedpine for internetvirksomheder.