Rekordregnvejr rammer Beijing efter ekstreme hedebølger

Efter at have døjet med rekordhøje temperaturer i løbet af sommeren fortsætter vejret i Beijing, Kinas hovedstad, med at slå rekorder.

To tyfoner har allerede ramt den kinesiske millionby, som i disse dage ifølge mediet BBC forbereder sig på en tredje.

De voldsomme storme har medbragt regnvejr af en hidtil uset mængde i Beijing.