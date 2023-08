Dødelig tyfon slukker for strømmen for hundredtusinder i Japan

Elskabet i Okinawa siger, at 220.580 husholdninger - næsten 35 procent af alle i regionen - er uden strøm tidligt onsdag.

Der er også blevet udsendt et evakueringsvarsel til indbyggere i Okinawa og den sydlige del af regionen Kagoshima. 690.000 indbyggere er blevet opfordret til at rykke i sikkerhed ifølge et agentur for brand og katastrofehåndtering.

Agenturet siger, at i alt 11 personer i Okinawa er let tilskadekomne.

En 90-årig mand er død, efter at han blev fanget under en sammenstyrtet garage tirsdag aften, oplyser det japanske medie NHK, der siger, at stærk vind formentlig var årsag til, at garagen styrtede sammen.