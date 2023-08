Statsmedier i Myanmar: Aung San Suu Kyi bliver benådet

Militærets anklager om svindel er blevet afvist af både internationale observatører og Myanmars valgkommission.

Aung San Suu Kyi har været fængslet siden militærkuppet og afsoner en lang fængselsstraf. Hun er blandt andet dømt for at forsøge at påvirke landets valgkommission og for at bryde coronarestriktioner.

Hun har selv afvist alle anklager og kaldt dem absurde.