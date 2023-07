Selvmordsbomber har dræbt mindst 44 ved politisk møde i Pakistan

Provinsens sundhedsminister, Riaz Anwar, bekræfter, at der er over 100 sårede.

- Det var et selvmordsangreb, og bomben blev detoneret meget tæt på scenen, siger han.

De fremmødte var samlet til et politisk møde, som det radikale islamistiske parti Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI-F) afholdt.

Der var over 400 medlemmer og tilhængere samlet i et telt, hvor det islamiske parti holdt møde.

- Mens vi ventede på, at ledelsen skulle ankomme, kunne man høre et pludseligt og højt brag på stedet, siger 24-årige Sabeeh Ullah, som var til stede og fik et brud på armen.