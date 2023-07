Dommer i Hongkong afviser forsøg på at forbyde protestsang

En dommer i Hongkong har fredag afvist regeringens forsøg på at få forbudt protestsangen ”Længe leve Hongkong”.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Dommerens forklaring er, at et eventuelt forbud ville risikere at underminere ytringsfriheden og have ”uhyggelige konsekvenser”.

Hongkongs regering bad i juni om, at sangen skulle forbydes fra at blive udbredt eller fremført i situationer, hvor ”formålet er at tilskynde andre til at opfordre til løsrivelse eller til at gøre oprør”.