Singapore henretter første kvinde i næsten 20 år

- Hun ankede sin dom og strafudmåling, og appelretten afviste hendes anke den 6. oktober 2022, skriver CNB.

Det er første gang, at en kvinde er blevet henrettet i Singapore siden 2004, hvor Yen May Woen blev henrettet - også for narkosmugling. Det oplyser Singapores kriminalforsorg i en e-mail til nyhedsbureauet AFP.

Den singaporeanske regering genoptog i marts sidste år henrettelserne efter at have afbrudt udførelsen af dødsstraf midlertidigt i to år under coronapandemien.

Djamani var den 15. fange, der blev henrettet, siden myndighederne genoptog henrettelserne.

Ifølge den singaporeanske ngo Transformative Justice Collective er endnu en henrettelse planlagt torsdag i næste uge. Ifølge ngo’en er det en singaporeansk mand, som er dømt for at smugle cirka 50 gram heroin.