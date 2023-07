Nordkorea fremviste missiler og spionfly til militæroptog

Dagen bliver i Nordkorea omtalt som Sejrsdagen.

Våbenhvilen blev aldrig til en reel fredsaftale, og de to lande er formelt set stadig i krig. Nordkorea har da også adskillige gange forsøgt at sende soldater og spioner over grænsen gennem hemmelige tunneler, som Sydkorea stadig forsøger at kortlægge.

Til optoget i Pyongyang fremviste militæret blandt andet Nordkoreas langdistancemissiler, Hwasong 17 og Hwasong 18.

Begge vurderes at kunne ramme mål op mod 15.000 kilometer væk fra affyringsstedet. Det betyder, at Nordkorea eksempelvis ville kunne affyre dem mod et hvilket som helst sted på USA’s fastland.