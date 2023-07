Nordkorea har affyret missiler få dage før markering af Koreakrigen

Nordkorea har mandag aften lokal tid affyret to ballistiske missiler, som er landet i Det Japanske Hav, der ligger mellem Japan og halvøen Korea.

Det oplyser militæret i Sydkorea, skriver nyhedsbureauet AFP.

Det er tredje gang inden for en uge, at Nordkorea affyrer missiler. Senest affyrede Nordkorea krydsermissiler over Det Gule Hav natten til lørdag.