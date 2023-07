Mindst 15 personer er omkommet efter bådforlis i Indonesien

Seks personer er blevet reddet og bragt til behandling på hospitalet.

Årsagen til forliset er ved at blive undersøgt, lyder det fra myndigheden.

- Foreløbigt bliver der stadig ledt efter 19 personer, siger Muhamad Arafah, der er leder af den lokale eftersøgnings- og redningsmyndighed i byen Kendari på det sydøstlige Sulawesi.

Han fortæller, at et eftersøgningshold dykker på stedet for ulykken, mens et andet eftersøgningshold fra både søger i vandoverfladen.

En talsperson for de lokale myndigheder fortæller, at der er tale om en passagerbåd i træ og ikke en færge, som det først blev rapporteret.