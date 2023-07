Thailands største parti frasiger sig premierministerposten

Dermed var Pita Limjaroenrat også et oplagt bud på landets næste premierminister. Så nemt skulle det dog ikke gå.

I Thailand er det folket, der vælger de 500 medlemmer af Repræsentanternes Hus. Men i det andet kammer, Senatet, sidder 200 medlemmer, som er udpeget af landets militær.

Skal man være premierminister, kræver det et flertal på tværs af begge kamre.

Derfor er det altså ikke nok for Pita Limjaroenrat med et simpelt flertal i Repræsentanternes Hus for at overkomme et Senat, hvor medlemmerne er udpeget af en institution, hvis indflydelse han kritiserer.

Han skal kort fortalt samle stemmer nok til at blive premierminister uden Senatets opbakning.

Og hans situation blev ikke nemmere af, at det torsdag blev kendt, at en domstol nu skal afgøre, om han overhovedet var egnet til at stille op til parlamentsvalget i maj.