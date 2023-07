Nordkorea prøveaffyrer mindst ét ballistisk missil

Nordkorea har affyret mindst ét ballistisk missil, der er landet i havet mellem Nordkorea og Japan. Det meddeler det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Ifølge Sydkoreas militær og Japans kystvagt kan der være blevet affyret endnu et missil natten til onsdag lokal tid.

Myndigheder i begge lande er ved at undersøge nærmere, hvilken type missil der er tale om, hvor langt det fløj, og hvor det slog ned. Men det menes at være uden for Japans såkaldte eksklusive økonomiske zone.