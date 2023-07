Dykkere hiver fem druknede personer ud af bus i Sydkorea

Bussen i Cheongju, hvor de fem omkomne blev fundet, befandt sig i en oversvømmet tunnel.

Da det stod klart, at tunnelen var oversvømmet, iværksatte brandvæsnet i Cheongju en undervandsaktion for at finde frem til både omkomne og eventuelt overlevende.

Det er foreløbig uvist, om der er flere omkomne eller overlevende i tunnelen.

- Vi koncentrerer os om eftersøgningsarbejdet, da der sandsynligvis er flere mennesker derinde, siger Seo Jeong-il, der leder brandvæsnet i den vestlige del af Cheongju.