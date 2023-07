Indisk rumfartøj har sat kurs mod Månens sydpol

Hvis det går efter planen vil Chandrayaan-3-fartøjet være det første til at lande på Månens sydpol. Det er bebudet til 23. august.

Det er et område, der har særlig interesse for rumorganisationer og private aktører i Rummet. Fordi der kan findes vand i form af is. En af de afgørende faktorer, hvis der i fremtiden skal etableres en rumstation på Månen.

Indien har tidligere forsøgt at lande på Månens sydpol. Det var den såkaldte Chandrayaan-2-mission i 2019. Det lykkedes at få rumfartøjet i kredsløb, men da det skulle lande på månen, blev det knust nær det sted, hvor Chandrayaan-3 vil forsøge at lande.

Chandrayaan betyder på sanskrit ”månekøretøj”. Der er tale om et to meter højt landingsfartøj, som indeholder en rover - et køretøj, som er designet til at bevæge sig ved Månens sydpol.