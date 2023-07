Kommission vil diskvalificere vinderen af det thailandske valg

Men trods det lovende valgresultat for oppositionen er der stor usikkerhed om premierministerposten.

Torsdag venter nemlig en afgørende afstemning i parlamentet om premierministerposten, hvor udfaldet langtfra er sikkert.

Valgkommissionens udmelding ses som et slag for Gå Fremad op til afstemningen.

I en meddelelse lyder det, at kommissionen er nået frem til, at en klage over Pita Limjaroenrat er velbegrundet.

I klagen lyder det, at partilederen ikke var kvalificeret til at stille op til valget 14. maj, da han ejede aktier i et medieselskab i modstrid med valgloven.