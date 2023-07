Nordkorea har affyret missil inden møde mellem Japan og Sydkorea

Sydkorea er engageret medlem af den vestlige forsvarsalliance Nato og har skruet op for samarbejdet med især USA i regionen i de seneste år. De to har gennemført adskillige større militærøvelser i regionen de seneste år.

Nordkorea - som har USA og Sydkorea som sine to største fjender - har svaret igen ved for alvor at rasle med atomsablen.

Landet hævder at have udbygget et større arsenal af atomvåben og satte sidste år personlig rekord for missilaffyringer for at fremvise dets evne til at bære atomsprænghoveder.