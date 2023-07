Thailands premierminister trækker sig ni år efter kup

Thailands premierminister, Prayuth Chan-ocha, trækker sig fra politik.

Det meddeler han selv tirsdag, ni år efter at han tog magten ved et militærkup og lovede kun at blive på posten midlertidigt.

Hans melding var ventet, da hans militærstøttede parti, Ruam Thai Sang Chart, fik et skuffende valg 14. maj med 36 ud af 500 pladser i det thailandske Repræsentanternes Hus.