Kina balancerer på kanten af deflation

I maj oplevede Kina en minimal stigning i forbrugerpriserne på 0,2 procent over 12 måneder.

Deflation er en udvikling, hvor forbrugerpriserne i et land falder.

Hvis det varer ved i en længere periode, er det et problem for økonomien, fordi det kan få forbrugerne til at holde igen med pengene i forventning om, at de kan få mere for pengene på et senere tidspunkt.

Deflation kan således være et tegn på økonomisk tilbagegang.

Den kinesiske kerneinflation, hvor fødevare- og energipriser fraregnes, var på 0,4 procent i juni på årsbasis mod 0,6 procent i maj.