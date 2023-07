Sydkorea har fundet Nordkoreas nedstyrtede overvågningssatellit

- I denne operation er store dele af Nordkoreas overvågningssatellit og dens løfteraket blevet bjærget og analyseret på tæt hold af sydkoreanske og amerikanske eksperter, fortæller militæret.

Nordkorea forsøgte i slutningen af maj at sende en overvågningssatellit ud i rummet, men missionen gik i vasken, efter at løfteraketten mistede momentum og gjorde, at satellitten styrtede ned i havet.

Opsendelsen blev i første omgang rapporteret som en mulig missilaffyring. Fra Japan lød det, at Nordkorea havde affyret, hvad der ”kunne være et ballistisk missil”.