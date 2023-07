Defekt signalsystem var skyld i togulykke med 288 døde i Indien

Mere end 1000 mennesker kom til skade ud over de 288 omkomne.

Katastrofen skete, da et passagertog ramte et stillestående fragttog, kørte af skinnerne og ramte et andet passagertog, der var på vej fra den modsatte retning.

Undersøgelsen er lavet af den indiske kommission for jernbanesikkerhed.

I rapporten om undersøgelsen skriver efterforskerne, at den første kollision skete på grund af modifikationer, der var blevet lavet på signalkredsløb for at løse tilbagevendende problemer på en anden bom i nærheden.