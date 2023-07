Hongkongs politi udlover dusør for demokratiforkæmpere

Det oplyser politiet på et pressemøde mandag.

De otte efterlyste personer vil også få indefrosset eventuelle værdier, hvis det er muligt, lyder det på pressemødet.

Politiet opfordrer indbyggere i Hongkong til ikke at yde økonomisk støtte til aktivisterne.

De efterlyste demokratiforkæmpere bor i dag i forskellige lande, blandt andet USA, Storbritannien og Australien.

Myndighederne i Hongkong anklager dem for at være fortalere for, at udlandet skal indføre sanktioner mod Hongkong.