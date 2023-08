Kina var en langsom starter.

Først sidst i 1990’erne accepterede Kina, at forurening overhovedet fandtes og var et problem. Derefter blev det diagnosticeret som andres problem, inden kineserne accepterede det som Kinas – og siden begyndte at gøre noget ved det.

Men da først det paradigmeskift var indtrådt, gik det stærkt.