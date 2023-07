Thailand får elefant hjem efter anklager om buddhistisk tortur

Det siges, at elefanter aldrig glemmer.

Den thailandske elefant Muthu Raja ville nok ønske, at det er intet andet end blot et ordsprog.

Elefanten blev foræret af den thailandske regering til Sri Lanka for to årtier siden, men nu bliver Muthu Raja fløjet tilbage til sit hjemland efter et diplomatisk skænderi over anklager om dens mishandling.