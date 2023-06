Nordkoreanere markerer krigsjubilæum med hævnløfter til USA

- Hævngerrige i dette land brænder inde med den kraftigste vilje til at hævne sig på fjenden, skriver KCNA.

Nordkorea har udviklet sig til en atomkraft og har i løbet af de seneste år foretaget et utal af prøveaffyringer med missiler, som kan bære atomsprænghoveder. De har på ny forværret spændingerne mellem Nordkorea, USA og Nordkoreas sydlige nabo, Sydkorea.

Nordkoreas udenrigsministerium anklager i en pressemeddelelse USA for at ”gøre en desperat indsats for at tænde op for en atomkrig”.

Sydkorea og USA har et tæt militært samarbejde. USA har en stor militærbase i Sydkoreas hovedstad, Seoul, og de to lande holder regelmæssigt militærøvelser i fællesskab.

Nordkorea og Sydkorea er teknisk set stadig i krig. Våbenhvilen fra 1953 mellem de to lande udviklede sig nemlig aldrig til en reel fredsaftale.