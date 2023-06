Beijing går i rødt alarmberedskab efter ny varmerekord

Kode rød indikerer, at temperaturen ventes at blive over 40 grader inden for de næste 24 timer.

Den kinesiske meteorologiske administration oplyste torsdag, at myndighederne forventer, at de høje temperaturer vil fortsætte over store dele af det nordlige Kina i de næste otte-ti dage.

I både Beijing, Tianjin, Hebei, Shandong, Henan og det indre Mongoliet holder myndighederne nøje øje med temperaturudviklingen, lyder det.

I den nordlige havneby Tianjin, hvor der bor over 13 millioner mennesker, blev der torsdag målt 41,2 grader. Det er den højeste temperatur, der nogensinde er målt i byen.

Lokale myndigheder advarer fredag om, at de næste mange dage med høje temperaturer kan have helbredsmæssige konsekvenser for nogle indbyggere.