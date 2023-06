Gaseksplosion dræber mindst 31 på grillrestaurant i Kina

Foruden de 31 dræbte er syv mennesker kommet til skade.

De modtager alle behandling på hospitalet.

Én af dem er i kritisk tilstand. To andre har fået alvorlige forbrændinger, to har fået mindre skader, og to har fået skrammer og rifter som følge af flyvende glasskår.

Optagelser fra den statslige tv-station CCTV viser, at adskillige brandmænd arbejder på stedet. Imens strømmer det ud med røg fra et stort hul i restaurantens facade.

Glasskår og murbrokker fylder den mørklagte gade, der også huser andre restauranter og underholdningssteder.