Varme i Kina har sat rekorder og udfordrer elforsyningen

Kinas Nationale Energiadministration iværksatte torsdag en øvelse på elnettet i Østkina, hvor der blev simuleret et strømafbrud for at forberede varsler og administreringsmekanismer.

Det regionale elnet i Østkina, der betjener økonomiske nøglebyer som Shanghai og Hangzhou, forventer en spidsbelastning på mere end 397 gigawatt denne sommer.

Det er mere end Japans samlede elproduktionskapacitet i 2021.

Torsdag offentliggjorde Shanghais statsejede energi- og vandselskaber tiltag, der skal til for at møde behovet for vand og strøm i denne sommer.

Det sker for at undgå strømafbrydelser. Sidste år oplevede Kina strømafbrydelser om sommeren.

I maj sidste år oplevede Shanghai dets varmeste maj måned i over et århundrede.