To personer er døde efter skyderi på japansk militæranlæg

To personer er døde efter et skyderi på et japansk militæranlæg. En anden meldes såret.

Det oplyser det japanske militær onsdag.

Den japanske regering meldte tidligere ud, at tre personer var såret som følge af skyderiet, men har siden bekræftet to dødsfald.

I en udtalelse lyder det, at skyderiet fandt sted under en skydeøvelse.