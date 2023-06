Kinas militær igangsatte en tre dage lang militærøvelse omkring Taiwan.

Dengang krydsede 42 militærfly og otte skibe den grænsen i Taiwanstrædet.

Det amerikanske medie The Washington Post har tidligere fået fat i dokumenter fra lækagen af amerikanske efterretninger.

De viser ifølge mediet, at det er Taiwans egen vurdering, at landets luftforsvar ikke vil være i stand til nøjagtigt at kunne opfange missilaffyringer fra Kina.

Overordnet set er vurderingen, at Kina vil have en langt bedre mulighed for hurtigt at etablere kontrol med luftrummet, end Rusland viste sig at have i Ukraine.

Validiteten af dokumenterne er ikke blevet bekræftet.