Filippinerne evakuerer 10.000 før muligt vulkanudbrud

Torsdag aften observerede instituttet et lysskær fra vulkanens krater, ligesom glødende klippestykker rullede ned fra toppen af vulkanen.

Fredag morgen dansk tid er der udsendt et kategori 3-varsel for Mayon-vulkanen. Det betyder, at der aktuelt er et relativt højt niveau af vulkansk aktivitet, og at et ”farligt udbrud” kan finde sted inden for få dage eller uger.

Der er fem kategorier i det filippinske varselssystem for vulkansk aktivitet.

Kategori 5 er den mest kritiske kategori. Varsler i denne kategori udsendes, når et livstruende vulkanudbrud er i gang.