Hævngerrig gerningsmand forgiftede 80 skolepiger i Afghanistan

Ifølge ham er 60 piger blevet forgiftet på skolen Naswan-e-Kabod Aab, mens 17 er blevet forgiftet på Naswan-e-Faizabad-skolen.

- De to skoler ligger tæt på hinanden og blev angrebet en efter en, siger Mohammad Rahmani til AP.

- Vi bragte alle eleverne til hospitalet, og nu har de det fint, tilføjer han.

En efterforskning af angrebene er i gang. Indledende undersøgelser viser, at en person, som bar nag, betalte en tredjepart for at udføre angrebene, oplyser embedsmanden.

Mohammad Rahmani giver ingen oplysninger om, hvordan pigerne blev forgiftet eller omfanget af deres skader.

Pigernes alder oplyses heller ikke, men de går i klasserne fra 1. til 6.

I slutningen af sidste år blev nabolandet Iran ramt af en række giftangreb mod skolepiger.