Indien har udpeget de ansvarlige for dødelig togulykke

Det er ifølge ministeren et problem med et elektronisk signalsystem, der er blevet udpeget som en årsag til ulykken.

Han siger, at ”ulykken skete på grund af en ændring, der skete med det elektroniske sikringsanlæg”. Ministeren henviser til et komplekst system, der netop skal sørge for, at tog ikke kolliderer med hinanden.

Ashwini Vaishnaw siger, at det ”ikke er passende” at gå yderligere i detaljer med årsagen til ulykken, før en endelig efterforskning er gennemført.

Mindst 288 mennesker mistede livet i lørdagens ulykke. Yderligere omkring 900 kvæstede er blevet indlagt på hospitalet.