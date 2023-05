Japan vil lade atomkraftværker være aktive i mere end 60 år

Som led i forlængelsen af reaktorernes potentielle løbetid indføres også yderligere sikkerhedstiltag.

Selskaberne bag reaktorerne skal derudover have godkendelse fra myndigheder for at modregne de perioder, hvor reaktorerne ikke har været aktive.

Ifølge nyhedsbureauet dpa ønsker Japans regering at nå op på, at mellem 20 og 22 procent af strømforsyningen skal komme fra kernekraft inden 2030. Det kræver, at næsten 30 reaktorer igen tages i brug.

Indtil videre er 10 reaktorer i brug.

Nyhedsbureauet AP skrev i 2022, at mindre end 7 procent af Japans strøm kommer fra atomkraft.