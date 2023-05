Nordkoreansk satellit-opsendelse udløste evakueringer

Nordkorea oplyste allerede natten til tirsdag dansk tid, at det havde planer om at opsende en satellit, som skal hjælpe landet med at overvåge fjender i realtid.

I en udtalelse bragt af det statslige nordkoreanske nyhedsbureau KCNA lyder det fra den højtstående militærleder Ri Pyong-chol, at fælles militærøvelser udført af USA og Sydkorea åbent viser landenes ”uforsvarlige ambitioner om aggression”.

I løbet af de seneste måneder har de to lande udført militære øvelser. Ifølge Ri har øvelserne tvunget styret i den nordkoreanske hovedstad, Pyongyang, til at have ”ressourcer i stand til at indsamle information om militærhandlinger fra fjenden i realtid”.