Civil kineser har ansvaret for vigtig last under rummission

Kina har tirsdag sendt tre astronauter, herunder en civil, til sin nu fuldt operationelle rumstation som et led i en mandskabsrotation.

Det oplyser statsmedier ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge det amerikanske medie CNN er det første gang, at Kina sender en civil person afsted. Opsendelsen markerer derudover ifølge mediet, at landet tager endnu et skridt frem i sit ambitiøse rumprogram.