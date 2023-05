Det siger en talsperson fra Asiana Airlines.

- Politiet er ved at efterforske hændelsen, efter at en passager, der sad nær nødudgangen, sagde, at han rørte udgangens håndtag, lyder det.

Manden, der er i 30-års-alderen, blev anholdt, da flyet landede. Det skriver det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap ifølge det britiske medie BBC.

Flyet landede omkring klokken 12.40 lokal tid i Daegu.

Døren var angiveligt blevet åbnet kort før landingen.

Der var ikke nogen, der kom til skade under episoden. Nogle passagerer blev dog bragt til hospitalet med åndedrætsbesvær på grund af chok.