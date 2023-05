- Kvinder kan ikke forsamle sig og ytre sig. Mange er havnet i fængsel alene for at have ytret sig fredeligt. Der er de blevet mishandlet og tortureret. Vi har også hørt om kvinder, der er forsvundet sporløst, siger Lisa Blinkenberg.

At Amnesty mener, at situationen kan betegnes som forbrydelser mod menneskeheden, bunder i at en befolkningsgruppe bliver undertrykt på baggrund af deres køn, forklarer Lisa Blinkenberg.

- Vi mener, at det kan betragtes som forbrydelser mod menneskeheden, fordi vi ser den her systematiske og omfattende undertrykkelse, diskrimination og eksklusion af afghanske piger og kvinder, siger hun.

Derfor opfordrer Amnesty også til, at det internationale samfund bør reagere på det.