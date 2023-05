Flere dræbt og hundredvis kvæstet af cyklon i Myanmar

Mandag lykkedes det redningsmandskab at evakuere omkring 1000 mennesker, som var fanget i en 3,6 meter dyb sø ved Sittwe.

- Over 840 huse og 14 sygehuse i distriktet er ødelagt af uvejret, oplyser Myanmars militærjunta.

Cyklonen Mocha ramte også kystområder i Bangladesh i weekenden - blandt andet ved verdens største flygtningelejr i Cox’s Bazar, hvor der bor op mod en en million rohingya-flygtninge fra Myanmar.

FN advarede tidligere om, at cyklonen kunne få alvorlige konsekvenser for flygtningene, men mandag ser det ud til, at områdene er blevet sparet for det værste uvejr. Der er ikke meldt om omkomne i flygtningelejrene, oplyser de bangladeshiske myndigheder.