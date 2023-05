Thailands oppositionsleder proklamerer valgsejr

Prayut Chan-o-cha er den tidligere hærchef, der tog magten ved et kup i 2014.

Op til valget var det ventet, at oppositionspartierne ville blive styrket betydeligt. Uviljen mod militæret og dets politiske støtter er stor i Thailand.

De forudsigelser viste sig præcise, da langt de fleste af stemmerne var talt op.

Alene Pheu Thai og Gå Fremad havde med 97 procent af de optalte stemmer sikret sig næsten 24 millioner kryds. Prayut Chan-o-chas regeringsparti, Den Forenede Thaination, måtte på daværende tidspunkt nøjes med 4,5 millioner, kunne nyhedsbureauet AFP berette.

Det er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med en glidende overgang af magten til oppositionens hænder.

Flere statskup har præget det politiske billede i Thailand i nyere tid, og der er frygt for, at militæret kan ende med at klynge sig til magten. Militæret har ændret lovene for parlamentarismen til dets fordel efter kuppet i 2014.