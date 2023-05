Pakistans tidligere leder Imran Khan er blevet anholdt

Imran Khan, der er tidligere cricketstjerne, blev tvunget til at gå af, da han i april 2022 tabte en tillidsafstemning. Han havde forud for afstemningen forsøgt at forhindre den ved at opløse nationalforsamlingen.

Det blev dog erklæret ugyldigt af den pakistanske højesteret, og Khan tabte afstemningen. Han er blevet bandlyst fra at stille op til valg i fem år.