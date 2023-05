Filippinske myndigheder har reddet 1000 personer fra svindellejre

- Lad os købe et hus eller en bil og starte en forretning sammen, kunne det ifølge Michelle Sabino lyde, når de tilfangetagne indledte deres svindelnumre.

Mindst 12 personer, der mistænkes for at være bagmænd, er blevet anholdt. De vil blandt andet blive sigtet for menneskehandel, forlyder det. Syv af bagmændene er kinesere, fire af dem er indonesere og en er indoneser.

Den seneste måned har der været bekymringer fra international side over svindelnumre fra Filippinerne og de omkringliggende lande.

Svindlerne prøver ofte at få folk til at investere i opdigtede kryptovaluta-projekter, skriver AFP. Det er særligt personer fra USA, Canada og Europa de mange fanger er blevet tvunget til at forsøge at snyde.