Japan og Sydkorea nærmer sig hinanden efter årtiers fjendskab

Men også i forhold til Kina, der i stigende grad spiller med de militære muskler i regionen.

Både Japan og Sydkorea er i tæt alliance med USA. Men indtil nu ikke med hinanden.

En japansk premierminister var senest på besøg i Sydkorea i 2018. Men det er først nu, at et tættere samarbejde mellem de to lande er blevet realistisk.

Kishida skal under sit besøg i Sydkorea forhandle med præsident Yoon Suk-yeol om et tættere forhold mellem de to lande.

På et topmøde i marts i Tokyo mellem de to kom det første regulære gennembrud. De aftalte at fjerne en række økonomiske barrierer mellem de to lande.

Det ofte spændte forhold mellem de to lande tog en drejning til det værre i 2018. Her afgjorde Sydkoreas højesteret, at japanske virksomheder skulle betale erstatning for brug af slavearbejdere under krigen.